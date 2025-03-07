Шестиклассник из Егорьевска Николай Хромов стал самым активным читателем Подмосковья

В 2024 году школьник из Егорьевска прочитал 131 книгу. Николай рассказал, что сам не ведет счет прочитанным произведениям — просто берет в библиотеке 7-8 штук и через две недели ему приходится снова обращаться к библиотекарю. Мальчику хватает нескольких дней, чтобы прочитать книгу полностью. Николай считает эту привычку полезной и необходимой для себя. Таким образом он расширяет свой кругозор

«Больше всего мне нравятся детективы, приключенческие романы и фэнтези, но также я люблю читать историческую, научную литературу, энциклопедии. Мне очень нравится серия книг Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» и Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Они захватывающие, интересные, я погружаюсь в них и ощущаю себя рядом с героями. Не раз перечитывал их. Еще я люблю книги Тамары Крюковой — их много в нашей библиотеке», — делится Николай Хромов.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

Примеров для подражания у Николая много. Все члены его семьи любят читать. Мама и бабушка делятся впечатлениями от прочитанных произведений. Мама Коли работает учителем начальных классов школы №2, поэтому понимает важность чтения для развития ребенка и значимость личного примера для мотивации.

«К сожалению, сейчас дети очень мало читают, это сказывается на их кругозоре, словарном запасе. Часто они не могут грамотно построить предложение, написать сочинение. Я считаю, что тягу к чтению нужно развивать. И прежде всего — своим примером. Потому что, когда родитель говорит ребенку «читай», а сам книг в руки не берет, естественно, у него возникает некий диссонанс», — отмечает Татьяна Хромова.

Коля научился читать в 5 лет. Пристрастие к чтению проявилось в младшем школьном возрасте. Сначала он читал по очереди с мамой, а в 10 лет заявил о решении читать самостоятельно. Для погружения в мир книг любит находиться в комфортной обстановке дома.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

Источником книг для Николая является Егорьевская городская библиотека, в которой представлено большое разнообразие жанров. Фонд насчитывает порядка 35 тыс. книг. Кроме того, функционирует 52 кружка: музыкальные, интеллектуальные, технические и творческие. Ожидая, начало занятия, ребята часто читают книги или журналы.

«У нас есть читательский клуб «Мы читаем сказки вслух». Каждую субботу мы их разбираем и изучаем всех героев. И совсем недавно мы запустили проект, направленный на детей-сирот. Мы пишем с ними произведения, по которым снимаем мультфильмы», — рассказала заведующая городской библиотекой Дарья Галицкая.

Юный Николай Хромов, его мама и библиотекари считают, что полюбить читать может каждый. Важно найти свой жанр.

По данным Министерства культуры и туризма Московской области, в 2024 году региональным библиотекам выдали более 26 млн книг. Из них 4,5 млн было забронировано и получено через цифровой сервис «МОе Подмосковье».