Минцифры пересмотрит стандарты подготовки в сфере кибербезопасности

Российское Минцифры приняло решение о пересмотре стандартов обучения в сфере кибербезопасности. Обучение будет обновлено при учете нынешнего уровня угроз. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Максут Шадаев, его слова передает издание РИА Новости .

Шадаев отметил важность уделения внимания подготовке специалистов и сообщил, что в данный момент, стандарты в сфере меняются для соответствия нынешнему уровню как технологий, так и потенциальной угрозы от них.

Он также сообщил, что на территории страны уже достаточно много факультетов кибербезопасности. Шадаев отметил, что сейчас направление является одним из самых востребованных, поэтому важно, чтобы специалисты проходили качественную подготовку по установленным стандартам.