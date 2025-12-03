Мир котельных изнутри: школьникам показали, как поступает тепло в дома Городского округа Пушкинский

В Городском округе Пушкинский для школьников и студентов организовали экскурсии сразу на три котельные. Учащиеся РГУТИСа посетили объект в Черкизово и впервые увидели работу котлов и теплотехнического оборудования в реальных условиях. Студенты отметили, что такая практика помогает лучше понять процессы обогрева, которые невозможно изучить только в аудитории.

Школьники из «Образовательного центра №2» побывали на двух котельных в Ивантеевке, одна из которых обеспечивает теплом их учебное заведение. Ребята узнали, как подается тепло в дома и какие специалисты работают на этих объектах. Многие признались, что экскурсия помогла им по-новому взглянуть на коммунальную сферу.

Педагоги считают, что такие выезды мотивируют подростков интересоваться инженерными профессиями и лучше понимать работу городских систем жизнеобеспечения.