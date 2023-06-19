Мишустин поручил держать на контроле работу над льготами для участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил контролировать и координировать работу над льготами, которые полагаются участникам специальной военной операции, пишет РИА Новости.

Перед вице-премьерами и депутатами Госдумы была поставлена задача по координации и исполнении закона о льготах при поступлении в высшие учебные заведения для участников СВО, а также детей, чьи родители являлись медицинскими работниками и погибли от коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила Мишустину, что все соответствующие инициативы готовятся к оформлению и принятию.