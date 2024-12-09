Министерство обороны РФ в телеграм-канале традиционно опубликовало сводку о ходе проведения спецоперации. В частности, по состоянию на 9 декабря за сутки силами ПВО было обезврежено 10 снарядов HIMARS.

В ведомстве напомнили, что данные реактивные снаряды системы залпового огня производят в США. Кроме того, было уничтожено 36 БПЛА самолетного типа, которыми ВСУ совершали попытки атаковать российские регионы.

В ведомстве также сообщили о ходе боевых действий на ряде направлений спецоперации. За сутки противник потерял личный состав. В частности, в зоне группировки войск «Центр» потери составили более 555 военных, группировки войск «Запад» — до 455 военнослужащих, группировок «Днепр» и «Север» — до 130 бойцов, группировки «Юг» — до 240 военных, Восточной группировки — до 150 военных.

Армия России заняла более выгодные позиции для дальнейшего продвижения вперед. На некоторых направлениях ВСУ предпринимали попытки контратак, но российские военнослужащие не позволили противнику добиться поставленной цели.

«ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ», — сообщил ТАСС со ссылкой на данные, обнародованные на брифинге Минобороны России.

Ранее сообщалось, что над территорией России в ночь на 9 декабря уничтожили 13 украинских беспилотников.