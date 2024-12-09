Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников
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Как сообщило Министерство обороны России, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 13 украинских дронов, намеревавшихся осуществить серию террористических актов, над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями.
Над Белгородской областью были уничтожены восемь беспилотников, над Ростовской — три, а над территорией Астраханской области — два.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области и над акваторией Черного моря были успешно ликвидированы беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Вооруженным силам Украины.