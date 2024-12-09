Над территорией России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников

Как сообщило Министерство обороны России, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 13 украинских дронов, намеревавшихся осуществить серию террористических актов, над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями.

Над Белгородской областью были уничтожены восемь беспилотников, над Ростовской — три, а над территорией Астраханской области — два.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области и над акваторией Черного моря были успешно ликвидированы беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Вооруженным силам Украины.