Мост дружбы: жители Талдома познакомились с китайской культурой

В Талдомском округе прошел тематический вечер, посвященный дружбе России и Китая. Мероприятие состоялось в библиотеке Вербиловского дома культуры и было приурочено к Году культуры России и Китая.

Гостям рассказали об истории китайского веера — одном из самых узнаваемых символов восточной культуры. Участники узнали о древних поверьях, связанных с его появлением, и о том, как веера впервые попали в Россию во времена Петра I.

Сотрудники библиотеки провели мастер-класс по изготовлению бумажного веера. Такое занятие позволило детям проявить творческие способности и познакомиться с элементами китайских традиций.

Организаторы подчеркивают: подобные встречи помогают укреплять культурные связи между странами и дают возможность лучше понимать традиции друг друга.