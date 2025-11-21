Муниципальный этап региональной конференции «Что, как и почему?» прошел в Клину

В Клину состоялся муниципальный этап региональной конференции проектных и исследовательских работ «Что, как и почему?».

Мероприятие прошло на базе МОУ-СОШ им. Маргариты Калининой. Участниками стали более 140 обучающихся 2-6-х классов образовательных организаций округа, которые представили работы в 17 тематических секциях.

Школьники продемонстрировали высокий уровень знаний и талантливые способности, любознательность и эрудированность. Ребята выбирали для авторских проектов актуальные темы, которые вызывают интерес у общественности: «Угрожает ли России торнадо?», «Герои русских былин: вымышленный образ или реальные люди», «Романовы в судьбе русского Крыма» и многие другие.

Школьники представили вниманию участников конференции сумки из пластиковых пакетов, макет озера Байкал и фотоаппарат. Ценность каждой работы в том, что она собственноручно изготовлена юными жителями округа. Познавательной оказалась сказка о пользе воды, написанная и прочитанная второклассницей, а также рецепты полезных завтраков для школьников.

Все участники стали лауреатами. Победителям вручили дипломы и памятные символы конференции — сову. Торжественную церемонию провели Е.Н. Кутейкина из МУ «Методический кабинет» и директор школы Г.И. Сальникова.

Конференция собрала юных исследователей, предоставив им площадку для первых шагов в науке и творчестве. Мероприятие показало, как важна поддержка для талантливой молодежи: она помогает развивать навыки проектной работы и раскрывать способности.