Округа Подмосковья в 2025 году получили 110 автобусов для подвоза детей в школы

Подмосковные округа по итогам 2025 года получили 110 автобусов для перевозки детей из отдаленных населенных пунктов в школы. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В первое полугодие оформили передачу 50 автобусов на 31 место и автомобиля Gazelle Next на 22 места. Их передали 18 округам региона. К концу года 25 округов получили еще 60 автобусов для 55 школ.

К примеру, в Раменском автобусы доставляют детей в шесть школ, в том числе в Чулковскую, Заворовскую и Софьинскую. Они охватывают 39 населенных пунктов. Ежедневно ими пользуются около 600 школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году регион закупил 284 новых автобуса.