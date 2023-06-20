На портале госуслуг начался прием документов для поступления в вузы

На портале госуслуг стартовал прием документов для поступления в вузы, сообщили в Минцифры.

В этом году к сервису подключены уже 1022 вуза. На бесплатное обучение заявления принимаются до 25 июля, поступающим на платное необходимо подать документы до 20 августа.

Одновременно можно подать заявления в пять вузов, в каждом из них выбрав по пять специальностей.

Заявления принимаются на любые формы обучения. Если абитуриент собирается обучаться на платной основе, здесь же, на портале, он может заключить договор с выбранным вузом.