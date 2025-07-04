Суд в Москве взыскал долги Дмитрия Нагиева по коммунальным платежам

Как стало известно РИА Новости от представителей судебных органов, мировой суд Москвы принял решение о взыскании с известного российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева задолженности, образовавшейся по коммунальным платежам.

Там уточнили, что был издан судебный приказ, предписывающий взыскание средств за жилищно-коммунальные услуги, включая отопление и электроснабжение. В качестве взыскателя указано ГБУ «Эважд», а должником выступает Нагиев Дмитрий Владимирович.

Размер долга, накопленного актером, не был озвучен.

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