Сергиево-Посадский округ в Подмосковье пострадал из-за атаки БПЛА

Утром беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Сергиево-Посадскому округу Московской области, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, атака БПЛА произошла рано утром, зафиксировано несколько взрывов в районе микрорайона Звездочка. Как сообщила Ероханова, один мужчина получил легкие ранения от осколков.

Позднее глава округа уточнила, что из-за налета беспилотников в Сергиево-Посадском округе произошло повреждение электроподстанции.

По ее словам, в результате падения БПЛА подстанция была выведена из строя. Микрорайон Звездочка и Рабочий поселок остались без электроснабжения. Также сообщается о перекрытии движения по улицам Октябрьская и Симоненкова.

Ранее сообщалось, что один человек погиб после ночной атаки ВСУ дронами Ростовской области.