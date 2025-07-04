ЦБ: Международные резервы России достигли нового исторического максимума

По данным Центрального банка Российской Федерации, на 27 июня 2025 года объем международных резервов страны составил 687,7 млрд долларов США. За прошедшую неделю этот показатель увеличился на 500 млн долларов.

На 27 июня их сумма составила 687,7 млрд долларов, что на 500 млн больше, чем на 20 июня, когда она равнялась 687,2 млрд.

За неделю резервы увеличились на 0,1%. Предыдущий максимум был зафиксирован 9 мая 2025 года, когда сумма резервов достигла 687,3 млрд долларов.

За весь 2024 год золотовалютные резервы Российской Федерации выросли на 1,8%. По данным Центрального банка, на 1 января текущего года их объём достиг 609,1 млрд в американской валюте.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка в России может снизиться к концу 2025 года.