Москвич сумел за 12-секундное видео развеять миф, что инвалидам в России плохо живется

В социальных сетях активно распространяется видео , снятое в Москве местным жителем. На кадрах можно увидеть несколько автомобилей премиум-класса, которые принадлежат людям с ограниченными возможностями здоровья.

Вернее, у всех снятых на видео припаркованных на набережной Тараса Шевченко в Москве под лобовым стеклом таблички, что якобы все эти «Мерседесы», BMW и остальные крупные внедорожники управляются людьми с ограниченными возможностями.

За кадром автор видео явно иронизирует, отмечая, что ему удалось развеять только что миф, что инвалидам в России живется плохо.

Продолжая тролить, мужчина юморит, что инвалиды, по крайней мере те, что ездят на снятых им автомобилях, получают от государства явно многомиллионную финансовую поддержку. А иначе как бы они смогли накопить на такие дорогущие авто, резюмирует автор видео.

Всего ролик длится по времени не более 12 секунд.

В комментариях к ролику большинство пользователей согласились с мужчиной, что московские инвалиды, управляющие такими дорогими авто, явно не бедствуют.