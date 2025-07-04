Российские ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников за ночь

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 48 украинских дронов самолетного типа. Информация об этом поступила от Министерства обороны Российской Федерации.

По информации министерства, основное количество БПЛА было сбито над Ростовской областью — 26 единиц. Кроме того, 12 дронов перехвачены над Курской областью, шесть — над Белгородской. В Орловской и Липецкой областях уничтожено три и один беспилотник соответственно.

Ранее сообщалось, что один человек погиб после ночной атаки ВСУ дронами Ростовской области.