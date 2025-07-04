Бизнес-элита Германии призвала к изменению курса экономической политики ЕС

Руководители крупнейших немецких предприятий и корпораций обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть приоритеты экономической стратегии Евросоюза, об этом сообщило издание Bild.

В переговорах участвовали топ-менеджеры таких компаний, как авиаперевозчик Lufthansa, химические гиганты Henkel и Evonik, энергетические фирмы E.on и Uniper, логистический оператор DHL, а также промышленная группа Thyssenkrupp. Кроме того, на встрече присутствовали руководители Rewe, Covestro, Rheinmetall и Hochtief.

Как сообщает газета, основное недовольство представителей бизнеса вызвано трудностями, возникшими из-за введенных Соединенными Штатами торговых тарифов. Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы охраны окружающей среды и роста бюрократии.

Ранее сообщалось, что Британия и ФРГ подпишут договор, включающий пункт о взаимной обороне.