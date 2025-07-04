В Сергиево-Посадском прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотников

Сергиево-Посадская городская прокуратура проконтролирует соблюдение прав граждан, которые пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов утром в пятницу, 4 июля. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин дал указание, чтобы Сергиево-Посадский городской прокурор Игорь Фокин осуществлял личный контроль за ситуацией.

По предварительным данным, пострадали два человека. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента была повреждена электроподстанция. Кроме того, в ряде микрорайонов было отключено электроснабжение.

Напомним, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организовали горячую линию по номеру +7 (916) 240-31-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о падении беспилотников в Сергиево-Посадском округе.