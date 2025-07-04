КАМАЗ запретил пронос еды на своих предприятиях

Согласно информации, опубликованной на сайте «Вести КамАЗа», на предприятиях КамАЗа в городе Набережные Челны ввели ограничения на пронос продуктов питания.

В сообщении уточняется, что работникам КамАЗа теперь запрещено проносить в производственные здания любую еду, будь то заказанную или приобретенную в магазине.

Исключение составляют контейнеры с домашней едой, приготовленной самостоятельно и предназначенной для личного употребления. Кроме того, введен запрет на пронос промышленных товаров, за исключением тех, которые необходимы для выполнения рабочих обязанностей.

Представители предприятия объясняют принятые меры обеспокоенностью по поводу риска массовых отравлений и вероятности диверсионных действий, учитывая текущую политическую ситуацию и проведение военной операции на территории Украины.

Таким образом, усиление контроля за проносом вещей призвано обеспечить безопасность сотрудников и стабильность производственного процесса на предприятиях КамАЗа.

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