Минобороны РФ подало иск к заводу «Телта» на 29 млн руб.

Согласно информации, полученной от представителей арбитражного суда Москвы, Министерство обороны Российской Федерации подало новый иск к ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» с требованием о взыскании 29 млн руб., сообщил ТАСС.

На данный момент суд еще не принял решение о принятии искового заявления к производству. Подробности, касающиеся содержания исковых требований, пока не разглашаются.

Ранее стало известно о завершении Следственным комитетом РФ расследования уголовного дела, фигурантами которого являются учредитель ОАО «Телта» Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина. Их обвиняют в хищении средств при реализации государственного оборонного заказа.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2021 год в рамках исполнения гособоронзаказа ОАО «Телта» заключило контракты с государственным заказчиком на поставку средств связи общей стоимостью свыше 1,4 млрд руб.

В процессе исполнения этих контрактов Морозов, Высоков и Гришина, по версии следствия, фальсифицировали бухгалтерскую отчетность, завышая стоимость приобретаемых комплектующих, и таким образом похитили более 48 млн руб.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах обвиняемые предприняли попытку хищения бюджетных средств на сумму свыше 16 млн руб. также путем внесения недостоверных сведений в документацию. Однако их преступные действия были пресечены правоохранительными органами, и довести умысел до конца им не удалось.

Ранее сообщалось, что мэр Оренбурга ушел в отставку для продолжения службы в зоне СВО.