На Украине призвали к полному отказу от русского языка

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой заявил, что уроки на русском в местных школах, нарушают законодательство государства. Соответствующее заявление он сделал во время эфира местного телевизионного канала «Дом» .

Министр заявил о необходимости отказа от русского языка в школах и о том, что лояльность к случаям нарушения законов недопустима. Подобным образом он отреагировал на информацию о том, что в нескольких школах Украины ведут уроки на русском языке. Он считает, что стране «не по пути» с русским миром, и поэтому не стоит заниматься подготовкой детей к применению русского языка.

Лисовой также призвал украинский народ оформлять жалобы в управлении образования и других органах при фиксации подобных «нарушений».