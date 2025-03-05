На «Уроке цифры» детям расскажут о технологиях современного программирования

С 10 марта по 6 апреля в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по технологиям современного программирования. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

Стратегический партнер и разработчик содержания данного урока — фирма «1С». На «Уроке цифры» школьники обсудят и попробуют свои силы в программировании. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки.

Урок состоит из обучающей анимационной видеолекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Тренажер имеет три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы.

Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.