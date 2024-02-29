На «Уроке цифры» детям расскажут о технологиях тестирования

В ходе нового «Урока цифры» участникам расскажут о технологиях тестирования. Занятие будет проходить с 11 марта по 31 марта в школах по всей стране. Проект Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

На уроке дети познакомятся с основными видами, инструментами и особенностями тестирования программного обеспечения, узнают о навыках и умениях, которые требуются в работе специалистам этой сферы. Помимо профессиональной ориентации, подготовленные учебные материалы помогут в развитии функциональной и цифровой грамотности.

Урок состоит из обучающего видеоролика и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В видеолекции руководитель направления контроля качества в отделе 1С:ERP Леонид Паутов в увлекательной форме доступным для школьников любого возраста языком расскажет о тестировании ПО.

Тренажер имеет три уровня сложности, условно рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. Каждый из трех тренажеров состоит из игровой локации и обучающих мини-игр. Школьники смогут побывать дома у героев «Урока цифры», в магазине электроники и в ИТ-компании. Работая с тренажером, учащиеся познакомятся с видами тестирования, а также приобретут важные навыки работы с различными цифровыми инструментами.

Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 1 марта на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками методических материалов, которое поможет провести этот урок с максимальной пользой и интересом для школьников.