Стало известно, что ВСУ запустили в направлении Крымского моста крылатые ракеты

По информации, предоставленной экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным в его Телеграм-канале, Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили запуск нескольких крылатых ракет в сторону Крымского моста.

В субботу, ближе к вечеру, появилась информация о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту было временно приостановлено. В очередях со стороны Керчи и Тамани скопилось большое количество транспортных средств. Однако спустя некоторое время движение по мосту было возобновлено в обоих направлениях.

«Крым. Ракетная атака. Противник запустил несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста», — утверждается в публикации российского военного эксперта Рожина.

Пока нет официальных данных, которые бы подтверждали сведения, предоставленные блогером.

Ранее стало известно, что одновременно в четырех субъектах Российской Федерации были объявлены предупреждения о различных угрозах, связанных с воздушным пространством. Об этом сообщили главы Липецкой, Херсонской и Белгородской областей, а также руководитель городской администрации Таганрога.