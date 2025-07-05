Канадец Боб Хартли стал главным тренером ярославского «Локомотива»

Боб Хартли, специалист из Канады, возглавил тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном телеграм-канале ярославской команды.

Ярославский «Локомотив» сменил наставника после того, как выиграл Кубок Гагарина. Игорь Никитин, который привёл команду к долгожданной победе в нынешнем сезоне.

"Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с "Локомотивом" больших успехов!" – отметили в клубе.

Ранее Боб Хартли занимал пост главного тренера в «Авангарде» из Омска, с которым в сезоне 2020/21 он выиграл Кубок Гагарина. Кроме того, в сезоне-2000/01 он вместе с командой «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Никитин ушел из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина и возглавит ЦСКА.