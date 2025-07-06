Тур по Дагестану закончился для 11 человек отравлением

Путешественники находились в двухдневном туре по Гунибскому району. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Туристы отравились едой в заведениях общественного питания в Дагестане.

Массовое отравление стало поводом к проведению проверки в трех кафе. Там выявили нарушения СанПиНа. Так, не соблюдалось товарное соседство при хранении сырой и готовой продукции и не велся контроль за температурным режимом хранения пищевой продукции. Точки общепита временно закрыли.

Пробы пищевой продукции и питьевой воды взяли на исследование, чтобы установить конкретные факторы передачи инфекции.

Ранее сообщалось о том, что американец за десять минут проглотил 70 хот-догов.