Telegram — все: массовый сбой зафиксирован в работе мессенджера в Москве и Подмосковье
Массовый сбой зафиксирован в работе Telegram в Москве и Подмосковье
Фото: [Telegram]
В Telegram под вечер субботу, 5 июля, наблюдается серьезный технический сбой. Сообщения о проблемах поступают от пользователей из Москвы и Подмосковья.
Кроме того, некоторые пользователи сообщают о проблемах с мобильным интернетом, а также о нестабильной работе WhatsApp и ряда других интернет-приложений.
За последний час в службу поддержки поступило множество обращений из Санкт-Петербурга и Нижегородской области, связанных с проблемами в работе системы.