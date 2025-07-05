В Telegram под вечер субботу, 5 июля, наблюдается серьезный технический сбой. Сообщения о проблемах поступают от пользователей из Москвы и Подмосковья.

Кроме того, некоторые пользователи сообщают о проблемах с мобильным интернетом, а также о нестабильной работе WhatsApp и ряда других интернет-приложений.

За последний час в службу поддержки поступило множество обращений из Санкт-Петербурга и Нижегородской области, связанных с проблемами в работе системы.