Сразу в четырех регионах России объявили воздушную опасность

В четырёх субъектах Российской Федерации были объявлены предупреждения о различных угрозах, связанных с воздушным пространством. Об этом сообщили главы Липецкой, Херсонской и Белгородской областей, а также руководитель городской администрации Таганрога.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Телеграм-канале, что все экстренные службы вверенного ему региона приведены в состояние повышенной готовности. Он также призвал граждан сохранять спокойствие, проявлять бдительность и в случае возникновения проблем звонить по номеру 112.

«В Херсонской области объявлена ракетная опасность!» — написал Сальдо.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности, которая распространяется на всю территорию региона. Он призвал жителей сохранять спокойствие и немедленно укрыться в подвалах, пока не поступит сигнал об окончании воздушной тревоги.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о потенциальной угрозе нападения беспилотных летательных аппаратов на город Елец и прилегающие к нему районы.

Мэр города Таганрог в Ростовской области Светлана Камбулова объявила об угрозе воздушного нападения. Она посоветовала жителям покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях, а также не подходить к окнам. Камбулова сообщила, что в городе развёрнуты системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что на торгпредство РФ в Швеции совершено нападение с беспилотника.