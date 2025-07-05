Зеленский остался доволен разговором с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен состоявшимся 4 июля разговором с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава киевского режима назвал разговор с Трампом лучшим за все время.

Стороны обсудили в том числе и тематику ПВО. Зеленский поблагодарил Трампа за готовность помогать Украине. Украинский лидер отметил, что Киев нуждается в американских ЗРК Patriot, необходимых для защиты от баллистики.

Ранее сообщалось о том, что Мерц раскрыл детали переговоров с Зеленским насчет обучения украинцев обращению с Taurus.