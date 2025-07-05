Они считает, что такая политика государства только делает Осло беднее. Более того, финансирование ВСУ ухудшает геополитическую ситуацию для самого киевского режима.

«Норвежский дождь из миллиардов крон делает Норвегию беднее, но исход войны это не изменит», — считают авторы издания.

Окончательный компромисс будет для Киева еще хуже, заключили журналисты.

Ранее сообщалось о том, что бывший аналитик ЦРУ шокирован слабостью Запада в Украине.