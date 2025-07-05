Генсек НАТО Рютте припугнул ЕС перспективой учить русский, пошутив про Лаврова

Бывший премьер-министр Нидерландов, а ныне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь попытался пошутить о министре иностранных дел России Сергее Лаврове и предупредил страны Европейского союза о возможности изучения русского языка, если они не будут готовы инвестировать в собственную оборону.

В беседе с журналистами New York Times, рассуждая о перспективах наращивания военных расходов государств-членов НАТО, Рютте в очередной раз подчеркнул, что, по его убеждению, Лавров возглавляет российское внешнеполитическое ведомство с незапамятных времен, когда Иисус Христос ходил по Земле.

"Он (Лавров - прим. ред.) был министром иностранных дел России с рождения Иисуса Христа, и я никогда не воспринимал его всерьез... Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам необходимо тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы... Поэтому да, это огромные расходы. Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык", - заявил Рютте.

Генсек Рютте подчеркнул важность увеличения объёмов производства в оборонной промышленности. По его словам, у НАТО нет достаточного промышленного потенциала для производства вооружений, способных обеспечить сдерживание России, КНДР и других потенциальных угроз.

Ранее в Госдуме России оценили оскорбления Рютте в адрес Лаврова.