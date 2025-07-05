Застрявшие в Шереметьево пассажиры играют на скрипках, баянах и поют

Люди, которые оказались в затруднительном положении в аэропорту Шереметьево, решили разнообразить своё времяпрепровождение, слушая музыку. Об этом сообщает Телеграм-канал «Москвач!». В своём сообщении он также публикует видео, на котором запечатлено происходящее в аэропорту.

Напомним, в ночь на 5 июля до 16 российских аэропортов задержали или отменили рейсы из-за атаки украинских беспилотников. Больше всего пострадали московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково. Пассажиры сообщают, что некоторые самолеты разворачивались в воздухе, а людей просили то возвращаться в терминал, то снова проходить на посадку.

Как передает telegram-канал, сначала один из пассажиров в Шереметьево достал скрипку, другой — баян, и вскоре к ним присоединились другие, начав петь.

«Сначала один из пассажиров достал скрипку и заиграл — это подняло настроение всем вокруг. Вскоре подтянулись другие: кто-то пел, кто-то принес баян. Настоящий концерт начался у выхода 104», — приводится в публикации.

Уточняется, веселая импровизация произошла на фоне задержек рейсов. Один из очевидцев, ожидающий вылет во Владивосток, поделился, что именно у выхода 104 собралась самая жизнерадостная компания — с музыкой и песнями.

В аэропорту Санкт-Петербурга, напротив, обстановка далека от праздничной. Как передают местные паблики с соцсетях, из-за задержек рейсов в залах аэропорта образовались очереди, которые создают невыносимую духоту.

Работники воздушной гавани предоставили пассажирам бесплатную воду и призвали их соблюдать нормы поведения.

Согласно информации, полученной от Росавиации, в аэропорту Шереметьево 174 рейса были отменены, а ещё 47 рейсов были задержаны более чем на два часа.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево приостановил вылеты. Некоторые пассажиры ожидают рейсы по 10 часов.