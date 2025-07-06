«Не наш премьер»? 63% не верят в ценности Стармера, а 48% вообще их не понимают

55% жителей Великобритании недовольны курсом, который проводит правительство во главе с премьер-министром Киром Стармером. Таковы данные опроса, проведенного аналитиками консалтинговой компанией Electoral Calculus и компанией Find Out Now и опубликованного газетой Mirror.

Лишь 8% опрошенных высказали противоположное мнение.

На вопрос о том, разделяет ли Стармер их ценности, 63% ответили отрицательно. При этом 48% заявили, что не понимают, какие ценности разделяет сам премьер, 46% британцев считают, что правительство занимается не тем, чем нужно.

Что касается финансового положения семей, то 46% участников опроса ответили, что после вступления в должность Стармера, оно ухудшилось. Лучше стали жить всего 2% британских семей.

Опрос проводился с 3 по 4 июля. В нем приняли участие 2665 британцев.

Ранее в Великобритании обвинили Стармера в убийстве своих граждан.