Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в обе стороны

Временно приостановлено движение транспортных средств по Крымскому мосту и на автомобильных подходах к нему. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация» на базе информационного центра по автомобильным дорогам.

Авторы сообщения призвали людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять хладнокровие и выполнять требования работников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться воздушное такси. Российские инженеры уже создали гибридные дрон-такси, сочетающие черты коптера, самолета и автомобиля. Такие аппараты способны вертикально взлетать и садиться на обычную парковку. Подобные такси уже пытаются тестировать в столице России. При этом внедрение сталкивается не только с техническими, но и с правовыми барьерами.