Участник драки со Смоловым сообщил, что тот извинился перед ним как мужчина

Андрей Попелуха, один из участников конфликта с футболистом Федором Смоловым в московском заведении, рассказал, что конфликт начался после того, как спортсмен предложил ему и его друзьям оплатить счёт. Об этом передает телеканал РЕН .

Кроме того, он сообщил, что ему были принесены извинения от спортсмена, но это произошло через посредника в лице адвоката..

"Произошло недопонимание. У меня претензий нет. Смолов извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где все это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы", — сказал собеседник телеканала.

Отметим, что это не первый случай, когда «Кофемания» в Москве становится местом конфликта с участием футболистов. В 2018 году здесь же устроили драку Александр Кокорин и Павел Мамаев, получившие реальные сроки за хулиганство.

Ранее сообщалось, что появились новые подробности о драке Смолова в «Кофемании».