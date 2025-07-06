Илон Маск объявил о создании своей политической партии
Илон Маск создал партию «Америка»
Фото: [flickr.com]
Владелец компании SpaceX, миллиардер Илон Маск объявил о создании the America Party, что в перевод с английского означает «Партия Америки». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.
Цель формирования новой политической организации – вернуть гражданам США свободу, пояснил он.
О создании собственной партии миллиардер задумался после ссоры с президентом США Дональдом Трампом.
«Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии», - написал он.
Ранее блогер Васильев оценил политические амбиции Маска.