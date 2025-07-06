Это кадровое решение Зеленского вызвало возмущение в Германии. Его упрекнули в заигрывании с идеологией неонацизма. Об этом в своей статье для Junge Welt пишет обозреватель Сюзанн Витт-Шталь.

Отмечается, что, таким образом, неонацисты получили контроль над историческим нарративом.

«Это может также означать официальную реабилитацию коллаборационистов нацистской Германии во время холокоста и войны на уничтожение против Советского Союза», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось о том, что шестикратную партнершу Зеленского по фильмам актрису Ходченкову внесли в «Миротворец».