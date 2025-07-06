Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского
Зеленского упрекнули в заигрывании c идеологией неонацизма
Фото: [pxhere.com]
Президент Украины назначил главой Института национальной памяти Александра Алферова, поклонника Адольфа Гитлера, бывшего офицера 3-й штурмовой бригады и эксперта по «дерусификации».
Это кадровое решение Зеленского вызвало возмущение в Германии. Его упрекнули в заигрывании с идеологией неонацизма. Об этом в своей статье для Junge Welt пишет обозреватель Сюзанн Витт-Шталь.
Отмечается, что, таким образом, неонацисты получили контроль над историческим нарративом.
«Это может также означать официальную реабилитацию коллаборационистов нацистской Германии во время холокоста и войны на уничтожение против Советского Союза», — отмечается в материале.
Ранее сообщалось о том, что шестикратную партнершу Зеленского по фильмам актрису Ходченкову внесли в «Миротворец».