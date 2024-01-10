На «Уроке цифры» школьникам расскажут о кибербезопасности настоящего и будущего

Школьники узнают, что такое интернет вещей, как обезопасить умный дом, защищать данные на смартфонах и противостоять самым разным кибератакам, в том числе тем, что реализуются с использованием продвинутых технологий. А еще познакомятся с многообразием профессий в ИТ и специалистами, которые уже сегодня разрабатывают подходы и решения для защиты различных устройств, чтобы сделать современный цифровой мир безопаснее.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» пройдет с 15 января по 4 февраля. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету герои попадают в симуляцию будущего – в 2050 год. Задания и сценарии различаются для учеников младших, средних и старших классов. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.