На «Уроке цифры» школьники узнают о разработке пользовательских интерфейсов

С 9 ноября по 6 декабря в школах по всей стране будет проходить новый «Урок цифры» по теме «Пользовательские интерфейсы». Стратегический партнер и разработчик содержания урока — компания «1С».

Школьники познакомятся с тем, как создаются интерфейсы и как изучение пользовательского опыта помогает создать более удобный и понятный продукт. Учащиеся попробуют свои силы в интерактивных игровых заданиях по улучшению интерфейсов различных устройств, познакомятся с современными технологиями их создания.

Материалы занятия дополняют и расширяют школьную программу уроков информатики, помогают развить практические навыки в работе с интерфейсами. Урок показывает разработку интерфейсов как эффективный инструмент решения практических задач, демонстрирует на конкретных примерах, насколько глубоко они интегрированы в повседневную жизнь.

Урок состоит из обучающей видеолекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний. Видеолекция создана опытными экспертами, которые смогли рассказать о работе проектировщика интерфейсов для школьников сжато по времени и увлекательно. Тренажер имеет три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. Он выполнен в виде детективной истории. Герои расследуют «дело» о сбоях на предприятии и выясняют, что причина проблем — неудобные интерфейсы. Ученики знакомятся с их разными типами на разных устройствах, в игровой форме помогают исследовать пользовательский опыт и внести исправления в систему управления.

Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 5 ноября на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками методических материалов.