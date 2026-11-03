Почти миллион сверх стоимости дома: на что москвичи готовы потратиться при переезде за город

Москвичи, планирующие загородную жизнь, готовы выделить на ремонт и благоустройство дома в среднем ₽994 тыс. сверх стоимости самого жилья. Об этом свидетельствует совместный опрос «Авито Недвижимости» и «Авито Услуг», проведенный в августе 2026 года среди 10 тыс. совершеннолетних россиян. При этом 39% респондентов рассчитывают потратить больше ₽1 млн, а 22% надеются уложиться в ₽500 тыс, передает REGIONS .

Согласно данным, 41% опрошенных москвичей планируют покупку или строительство загородного дома, а 22% уже реализуют планы либо собираются сделать это в ближайшие два года. Среди них 24% выбрали строительство с нуля, 21% — готовый дом, 18% рассматривают модульные дома, 14% — участок с домом под реконструкцию, 13% — объекты от застройщика на стадии строительства. Привлекать профессиональных специалистов планируют 84%: 28% готовы полностью доверить работы подрядчику, 29% — передать бригаде часть задач, 26% хотят самостоятельно подбирать мастеров.

Главным приоритетом для будущих владельцев стали инженерные системы — на них обращают внимание 40% опрошенных. Качество материалов и отделки важны для 28%, возможность круглогодичного проживания — для 27%, тепло- и звукоизоляция — для 22%. Самой желанной постройкой на участке оказалась баня или сауна (41%), далее идут гараж или навес (34%), огород или плодовый сад (34%), зона барбекю (26%), ландшафтное оформление (23%) и крытая терраса (20%).

Финансировать проект за счет собственных накоплений планируют 25% опрошенных, 26% рассматривают ипотеку, 14% — материнский капитал и господдержку, 21% — поэтапное финансирование, 12% — продажу другой недвижимости. Для семей с детьми с октября 2026 года ставка по семейной ипотеке на строительство частного дома сохраняется на уровне 6% при соблюдении условий программы. При этом ₽994 тыс. — ориентир расходов на услуги специалистов, а не полная стоимость строительства.