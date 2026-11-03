Первый снег в Подмосковье: где уже прошел мокрый снег и ждать ли сугробов

На западе Подмосковья прошел первый мокрый снег

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

На западе Подмосковья прошел мокрый снег — начало зимним процессам положено. Синоптики прогнозировали осадки во второй половине дня, когда через регион прошел холодный атмосферный фронт.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, местами дождь переходил в мокрый снег. Ночью и утром температура составляла от −2 до +1 °C, в течение дня столбики термометров поднялись до +1…+4 °C. Ветер был юго-западным со скоростью 2–7 м/с.

Метеорологи подчеркивают: речь идет именно о первом, символическом снеге, а не об устойчивом снежном покрове. Таким образом, по словам синоптиков, регион вступил в сезон, но говорить о полноценной зиме пока рано.

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