Абрамович мог стать отцом в восьмой раз: его связывают с украинской моделью Натальей Гоций

Героиня Татлера: украинская модель Наталья Гоций родила от Абрамовича ребенка

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

60-летний российский миллиардер Роман Абрамович, предположительно, вновь стал отцом, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Героиня Татлера».

Избранницей бизнесмена называют 43-летнюю украинскую супермодель Наталью Гоций. Информация о рождении ребенка пока официально не подтверждена.

Разговоры о возможных отношениях Абрамовича и Гоций появились еще в 2023 году. Однако пара долгое время не комментировала слухи и не афишировала свою связь. Впервые вместе на публике их заметили 30 октября на международном фестивале искусств Baku International Art Festival, который проходил в Баку.

По информации источников, уроженка Киева Гоций якобы родила ребенка от миллиардера несколько лет назад. Если эти сведения соответствуют действительности, для Абрамовича это может быть уже восьмой ребенок.

Наталья Гоций — одна из наиболее известных украинских моделей. В 2004 году она одержала победу в международном конкурсе Ford Supermodel of the World, после чего ее карьера получила международное развитие.

В 2006 году модель появилась среди участниц показов Victoria’s Secret. Ее снимки также публиковались на страницах ведущих модных изданий, включая Vogue, Elle и Harper’s Bazaar.

Напомним, у Абрамовича пятеро детей от второго брака с Ириной Маландиной и двое детей от отношений с Дарьей Жуковой. Кроме того, недавно стало известно о рождении ребенка у сына миллиардера Аркадия Абрамовича.

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