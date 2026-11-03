Онкоуролог рассказал о влиянии уколов стройности на либидо и зачатие

Онкоуролог Гадзиян развеял мифы о влиянии уколов для похудения на потенцию

Общество

Фото: [istockphoto.com/Varlay]

Влияют ли модные инъекции для похудения на потенцию и репродуктивное здоровье, изданию REGIONS разъяснил хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

На фоне двадцатикратного роста популярности «уколов стройности» в России многие пренебрегают рисками. Как поясняет кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, помимо тошноты, диареи и риска проблем с желчным пузырем, препараты требуют строгих правил безопасности. Так, семаглутид необходимо отменять как минимум за два месяца до планирования беременности, а тирзепатид может снижать эффективность оральных контрацептивов. При этом прямых доказательств того, что такие средства вызывают стойкое бесплодие или закономерное ухудшение эрекции у мужчин, на сегодняшний день нет. Напротив, умеренное снижение веса при ожирении часто идет на пользу обмену веществ и половой функции.

Главная угроза кроется в самолечении: покупка препаратов без рецепта, ошибки с дозировкой, риск нарваться на подделку или не учесть противопоказания могут привести к тяжелому обезвоживанию, панкреатиту и госпитализации. Доктор настоятельно призывает не назначать себе подобные инъекции самостоятельно.

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