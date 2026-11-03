После 10 лет совместной жизни: сожительницу покойного луховичанина оставили без единой копейки

В Луховицах местный житель через суд заставил гражданскую супругу своего покойного дяди вернуть все средства, которые та сняла с чужой банковской карты сразу после трагедии, сообщает REGIONS .

Обслуживание чужих счетов без официального статуса обернулось судебным разбирательством после того, как племянник узнал об исчезновении денег. Покойный более десяти лет жил с сожительницей без штампа в паспорте, но законных наследников первой очереди у него не осталось. Единственным претендентом на имущество выступил племянник, своевременно подавший нотариусу заявление о вступлении в наследство.

Сожительница пыталась оправдаться тем, что на момент списания средств истец еще не получил официальное свидетельство о праве на наследство. Однако Луховицкий суд отклонил эти доводы. Представители инстанции пояснили, что любые деньги на счетах человека приобретают статус наследственного имущества ровно с момента его смерти, независимо от даты выдачи бумаг у нотариуса, а все ранее действовавшие доверенности аннулируются автоматически.

В результате иск был удовлетворен в полном объеме: с ответчицы взыскали не только саму сумму, но и проценты за пользование чужими деньгами. Все это несмотря на 10 лет совместной жизни, в которой пара вела общий быт и имела общие траты. Почему племянник и сожительница не смогли договориться в досудебном порядке не уточняется.

Как отметил в комментарии изданию местный юрист Александр Трофимов, многолетний гражданский союз не дает никаких имущественных прав, а любые траты с карт умершего легко оспариваются в судебном порядке. Специалист напомнил гражданам о необходимости своевременно оформлять наследственные права в течение установленного законом полугодового срока.