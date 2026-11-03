Хоумстейджинг вместо ремонта: как подготовить квартиру к продаже за копейки

В Москве и Московской области набирает популярность хоумстейджинг — подготовка жилья к продаже или аренде без капитального ремонта. Согласно исследованию сервиса «Авито Услуги», проведенному в сентябре 2026 года, собственники все чаще прибегают к небольшим изменениям интерьера для повышения привлекательности объектов, передает REGIONS .

Наиболее востребованными услугами в Подмосковье стали навеска зеркал (в среднем ₽1000), размещение настенного декора (от ₽513) и монтаж штор (₽641). В столице цены на аналогичные работы выше: навеска штор и зеркал, а также подбор мебели обходятся примерно в ₽1000, а размещение картин — в ₽977. Комплексное оформление квартиры, включающее оценку интерьера и рекомендации по расстановке предметов, в Москве стоит в среднем ₽3136.

Эксперты отмечают, что перед обращением к специалистам владельцам жилья рекомендуется самостоятельно провести базовую подготовку: убрать личные вещи, освободить проходы, проверить освещение и привести в порядок поверхности. Такие действия помогают выявить реальные потребности в декоре. При этом специалисты предупреждают, что хоумстейджинг лишь подчеркивает достоинства квартиры, но не гарантирует автоматического роста ее рыночной стоимости или ускорения сделки.