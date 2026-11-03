В Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах

В мобильных пунктах от гриппа вакцинировались более 55 тыс. жителей Подмосковья

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

В Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Мы стараемся сделать вакцинацию максимально доступной и удобной для жителей Подмосковья. Для этого организуем работу мобильных прививочных пунктов в местах, где ежедневно бывает много людей — вблизи железнодорожных станций, автовокзалов, торговых центров. Кроме того, медицинские специалисты проводят выезды на предприятия», — отметил он.

Графики работы мобильных прививочных пунктов доступны на сайтах медицинских учреждений региона. Перед вакцинацией врач осмотрит пациента на предмет противопоказаний

В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.

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