В Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах
В мобильных пунктах от гриппа вакцинировались более 55 тыс. жителей Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мы стараемся сделать вакцинацию максимально доступной и удобной для жителей Подмосковья. Для этого организуем работу мобильных прививочных пунктов в местах, где ежедневно бывает много людей — вблизи железнодорожных станций, автовокзалов, торговых центров. Кроме того, медицинские специалисты проводят выезды на предприятия», — отметил он.
Графики работы мобильных прививочных пунктов доступны на сайтах медицинских учреждений региона. Перед вакцинацией врач осмотрит пациента на предмет противопоказаний
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