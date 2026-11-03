Звуки салюта пугают вашего питомца: почему даже спокойная собака может сорваться с поводка во время фейерверка

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Фейерверки могут пугать собак намного сильнее, чем кажется их хозяевам, пишет Daily Mail. Специалисты создали аудиосимуляцию, показывающую, как салют может восприниматься животными: собаки слышат более высокие звуки и способны замечать шум с гораздо большего расстояния, чем человек.

Особенно сильно на животных действуют неожиданные хлопки, свист и вибрации. Собака не понимает, откуда появляется шум и когда последует следующий взрыв, поэтому даже дома может испытывать сильный страх и пытаться найти укрытие.

Паника иногда заставляет питомцев убегать из дома. По данным британского Кеннел-клуба (кинологическая организация), во время сезона фейерверков в 2023 году число сообщений о пропавших собаках выросло на 81% по сравнению с предыдущими двумя неделями. Около 13% владельцев рассказывали, что их питомцы пытались сбежать во время салютов.

Страх не всегда проявляется лаем или попыткой спрятаться. На тревогу также могут указывать тяжелое дыхание, частая зевота, беспокойное хождение по комнате и необычная возбужденность.

Эксперты советуют заранее выгулять собаку, закрыть окна и шторы, включить музыку или телевизор и подготовить тихое место, где животное сможет спрятаться. Также стоит проверить двери и ворота и не брать питомца непосредственно на фейерверк, даже если обычно он спокойно относится к громким звукам.

иностранная пресса

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