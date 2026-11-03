Ольга Шелест трогательно поздравила старшую дочь с 13-летием

lady.mail: Ольга Шелест показала редкие архивные кадры в честь 13-летия дочери

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Известная 49-летняя телеведущая и журналистка Ольга Шелест поделилась с подписчиками радостным семейным событием, сообщает Леди.Mail. На своей странице в социальной сети она опубликовала трогательный видеоролик, посвященный 13-летию своей старшей дочери Музы.

В праздничное видео телеведущая заботливо собрала архивные и свежие кадры, наглядно демонстрирующие, как росла и менялась ее девочка на протяжении всех этих лет. Публикация вызвала волну теплых отзывов и поздравлений от многочисленных поклонников. Публикацию с архивными снимками и видео Шелест сопроводила эмоциональным и искренним текстом.

«И вот так у меня появился собственный подросток! С днем рождения, моя маленькая большая крутышка!» — написала телеведущая под видеороликом.

Фанаты и звездные друзья телеведущей не остались в стороне и засыпали именинницу поздравлениями. В комментариях многие обратили особое внимание на поразительное внешнее сходство Музы с ее знаменитой мамой. По мнению поклонников, с каждым годом девушка становится все больше похожа на Ольгу: те же черты лица, харизма и обаяние.

Муза — старшая дочь Шелест и ее мужа, продюсера Алексея Тишкина. Помимо нее, пара воспитывает младшую дочь. Обе девочки родились в США, благодаря чему имеют двойное гражданство. С 2023 года вся семья постоянно проживает в Соединенных Штатах.

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