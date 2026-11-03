Висячая кожа и камни в желчном: онкоуролог назвал жуткие последствия «уколов стройности»

В России спрос на инъекционные препараты для снижения веса вырос в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Однако врачи призывают отказаться от опасной моды на легкое похудение. Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян подчеркивает, что бесконтрольный прием таких средств способен нанести организму тяжелый и необратимый удар.

Как напомнил эксперт, сегодня на рынке лидируют два направления средств: агонисты ГПП-1 (на базе семаглутида и лираглутида) и двойные агонисты ГИП/ГПП-1, такие как тирзепатид. По словам доктора, изначально это рецептурные медикаменты для борьбы с диабетом и ожирением. Они подавляют аппетит, ускоряют насыщение и тормозят опорожнение желудка, стабилизируя сахар в крови. При этом сами по себе они жир не сжигают — человек худеет просто потому, что начинает гораздо меньше есть.

Главными побочными эффектами такого стремительного похудения специалист называет резкое истощение мышечной массы, острый дефицит витаминов и микроэлементов, а также развитие калькулезного холецистита, при котором в желчном пузыре образуются камни. У женщин на фоне жесткого дефицита калорий и быстрого сброса веса могут случаться сбои менструального цикла, хотя сами по себе препараты гормональную систему не рушат. При этом людям с излишками веса стоит опасаться: экстремальное похудение приведет к провисанию кожи, с которым бороться еще труднее, чем с килограммами.

Кроме того, Гадзиян развеял миф о том, что данные уколы якобы защищают от рака. По его словам, универсального противоракового эффекта наука не подтвердила, а в инструкциях прописаны жесткие ограничения при личном или семейном медуллярном раке щитовидной железы из-за выявленных у животных рисков.

Вывод простой: без консультации с врачом колоть или принимать любые препараты не рекомендуется. Только при грамотной программе с тренером и специалистом можно составить тот режим похудения, который действительно подойдет и даст результат без сюрпризов для здоровья.