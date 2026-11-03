Mustang за ₽15 млн и французская «богиня»: какие раритеты продают в Москве

На рынке подержанных автомобилей Москвы и Московской области представлены редкие экземпляры ретро-техники стоимостью от ₽4 млн до ₽15 млн. Об этом свидетельствует подборка сервиса «Авито Авто», подготовленная для издания REGIONS .

Самым дорогим лотом стал синий Ford Mustang 1966 года выпуска, оцененный в ₽15 млн. Автомобиль первого поколения оснащен двигателем V8 объемом 4,7 литра мощностью 275 л. с. и автоматической коробкой передач. Продавец заявляет о полной реставрации машины и пробеге всего 5 тыс. км. ‎В сегменте до ₽5 млн представлены три модели. Lincoln Continental Mark III 1970 года с массивным кузовом и 7,5-литровым мотором V8 предлагается за ₽4,3 млн.

Французский Citroën DS 21 1968 года, известный своей гидропневматической подвеской и обтекаемым дизайном, стоит ₽4 млн. Завершает список Volkswagen 1965 года с нестандартным оформлением кузова и 1,5-литровым двигателем, цена на который составляет ₽4,7 млн. ‎Эксперты подчеркивают, что указанные характеристики и данные о пробеге основаны исключительно на информации от продавцов и требуют тщательной независимой проверки перед совершением сделки. Все представленные автомобили находятся на ходу, однако степень их оригинальности и качество реставрации варьируются.