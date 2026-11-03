Вместо колоноскопии — камера размером с таблетку: разработан новый способ обследовать кишечник

BBC: мини-камера в капсуле позволяет обследовать кишечник вместо колоноскопии

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

В одной из больниц Великобритании начали предлагать пациентам более комфортный способ обследования кишечника — вместо обычной колоноскопии человек может проглотить небольшую капсулу с камерой, пишет BBC. Она проходит через кишечник и делает снимки, которые затем изучают врачи.

Первым пациентом, прошедшим процедуру в больнице Medway Maritime Hospital, стал 65-летний Марк Фриман. По его словам, обследование оказалось простым и безболезненным, а после приема капсулы он смог сразу вернуться домой и заниматься обычными делами.

Камера делает по два снимка в секунду. Данные передаются на небольшой регистратор, который пациент носит на поясе. Обычно капсула проходит через организм за пять-восемь часов, после чего выходит естественным путем.

Полученные изображения помогают искать признаки рака кишечника, а также других заболеваний, например болезни Крона.

Врачи отмечают, что традиционная колоноскопия для некоторых пациентов бывает неприятной и требует более долгого пребывания в больнице. Капсульная камера делает обследование менее инвазивным и позволяет человеку почти не менять привычный распорядок дня.

При этом новый метод не обязательно полностью заменяет обычную колоноскопию: если на снимках обнаружат подозрительные изменения, пациенту могут понадобиться дополнительные исследования.

иностранная пресса

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